L'agriculture expliquée aux enfants dans le magnifique écrin du Fourneau Saint-Michel

Avec sa charte de la ruralité, la Province de Luxembourg a voulu sensibiliser les adultes aux réalités du monde agricole. Aujourd’hui, l'exposition "Agripédia", qui ouvre ses portes dès ce premier avril, sur le site du Fourneau Saint-Michel, s’est, elle, veut valoriser les métiers liés à l'agriculture, pour les jeunes avec une approche ludique et pédagogique. Au cœur d’un magnifique bâtiment à colombages, l’exposition Agripédia, elle vous propose de faire plus ample connaissance avec l’élevage et l’agriculture familiale. Pour le Député Provincial Bernard Moinet, " c’est une manière de faire un passage de témoin qui ne se faisait plus depuis quelques années, c’est expliquer aux jeunes générations le réel travail du monde agricole aujourd’hui. " Et dans l’exposition, il y en a pour tous les âges, " même les plus petits y trouveront leur compte ", explique Florence Louis, une des conceptrices de l’exposition. On y trouve notamment des jeunes de manipulation à l’aveugle où il faut devenir ce que l’on touche. Beaucoup d’illustrations et d’humour avec le dessinateur Sten et la bande dessinée " les 24 heures de Franck au champ" réalisée pour l’AWE (Agence Wallonne de l’Elevage) et des objets anciens issus des vastes collections du Fourneau Saint-Michel. Pour les groupes scolaires, des ateliers animés sont possibles, notamment " apprendre la fabrication du beurre au départ du lait avec une barate à l’ancienne… Pour Jacques Aubry vétérinaire et Président de la Commission Agriculture du Conseil Provincial du Luxembourg " c’est ludique et simple mais un travail remarquable ! Et puis le message à passer à une époque où l’agriculture suscite de moins en moins de vocations alors son rôle reste primordial pour les générations futures. "