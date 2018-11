L'action « Couleurs » verra prochainement le jour en Province de Luxembourg

Ce projet pluridisciplinaire est destiné aux enfants âgés de 0 à 6 ans et leur permettra de découvrir le monde de la lecture tout en y découvrant les couleurs. Une initiative de la bibliothèque centrale de la province, des bibliothèques de Hotton, Bastogne, Rouvroy, Virton et Habay, les centres culturels de Durbuy et Hotton, les Maisons de la Culture de Marche, Haute Lesse et La Roche-Tenneville ainsi que l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Christine Gillard, responsable animation à la bibliothèque centrale, nous explique ce que les enfants pourront découvrir...

Le lancement officiel aura lieu le 27 novembre au Centre Culturel de Bastogne où l'animation restera un mois. Après ça, elle voyagera aux quatre coins de la province. L'animation est totalement gratuite et accessible aux écoles, crèches et au tout public. Toutes les informations pratiques se trouveront prochainement sur le site du Centre Culturel de la ville de Bastogne et de la Province de Luxembourg.