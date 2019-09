L'abri de nuit d'Arlon ouvrira ses portes le 1er octobre

Avec l'automne, le froid va vite arriver. Pour sa 11ème année de fonctionnement, l'abri de nuit d'Arlon va ouvrir ses portes plus tôt, dès le 1er octobre et jusqu'au 31 mai. Huit mois d'ouverture donc. Il faut dire que malheureusement l'abri de nuit, le seul de la province, accueille de plus en plus de personnes. Hélène Kergenmeyer sa directrice est au micro d'Anne Lemaire :

"La fréquentation des femmes a triplé l'année dernière, et on a demandé deux lits supplémentaires pour les femmes. Mais cela ne représente que 22 lits, pour une liste d'attente importante, qui nous a obligés l'année dernière à procéder à un tirage au sort. Et on voit que parfois les personnes viennent de loin."

L'an dernier, 100 bénévoles se relayaient. Aujourd'hui, il en faudrait 150 :

"L'équipe de professionnels sera là vers 19 heures, pour encadrer les bénévoles, qui arrivent vers 20 heures. Cela permet de faire le point et de voir comment ça s'est passé depuis leur dernière nuit. Et l'accueil des bénéficiaires se fait de 20H30 à 20H45.

Nous souhaiterions atteindre les 160 bénévoles, il ne faut pas un profil particulier, on essaie de s'adapter à la situation de ces personnes, qui travaillent, qui ont une vie et qui souhaitent venir faire l'expérience d'une aventure humaine."