L'abattoir de Bastogne va-t-il devoir fermer ses portes ? Réponse le 14 juin

La réponse devait tomber ce vendredi au tribunal de Neufchâteau... elle a finalement été reportée au 14 juin prochain. Deux options existent. L’une permet d’éviter de passer par la case faillite, l’autre ne le permet pas. Si l’ex-entreprise Veviba, dénommée désormais "Qualibeef", a repris ses activités, sa clientèle reste insuffisante pour garantir un volume d’activités rentable.

Parmi les contraintes pesant sur l’avenir de l’entreprise, le blocage par la justice du congélateur de l’entreprise. L’un des plus grands et des plus modernes en Europe ; 600 tonnes de viande y sont toujours retenues.

Pour Christian Kerkhofs, le directeur de l’entreprise, cela entraîne une perte de clientèle : "Il y a l’aspect économique, et l’aspect pratique, puisque des clients arrivent et demandent pour congeler la viande. Je ne peux pas le faire puisque je n’ai pas de congélateur. Et j’ai perdu il y a 15 jours un gros client. Mais non nous n’avons pas de réponse quant à la durée et la raison."