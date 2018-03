L'abattoir communal de Virton voit ses chiffres augmenter chaque année

Avec l'affaire Véviba, ce scandale dans le secteur de la viande, on a beaucoup parlé des abattoirs industriels, mais il existe aussi des abattoirs de plus petite capacité. Exemple à virton, où l’abattoir communal a rouvert ses portes en 2012. Cet outil qui répond aux normes européennes et bio pour l’abattage de bovins, ovins, caprins et porcins, voit ses chiffres augmenter chaque année.

Bien sûr il est encore un peu tôt pour mesurer l’impact de l’affaire Véviba, mais des demandes d’informations se font ces derniers jours. Les clients de l’abattoir ne sont pas des industriels de l‘élevage mais davantage des particuliers ou des bouchers. Le reportage de Anne Lemaire...