Jugement sévère pour le couple de fermiers de "La ferme de l'horreur"

Ca s'est passé à l'Isle-le-Pré dans la commune de Bastogne. En 5 ans, 520 bovins y sont morts. L'affaire a été découverte en 2016. Les bêtes n'étaient jamais soignées, n'avaient pas accès à la nourriture. De plus, les fermiers effectuaient eux-mêmes des actes chirurgicaux sur les bovins, avec un anesthésiant non conforme. Le tribunal correctionnel de Neufchâteau condamne le fermier à 16 mois d'emprisonnement et 14 000 euros d'amende. Son épouse écope quant à elle de 12 mois et de 7000 euros d'amende. Ils devront également rembourser 33 000 euros à l'Etat. L'association Animaux En Péril s'était constituée partie civile. Réaction de Jean-Marc Montegnies, son, président ...