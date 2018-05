Journée mondiale du tabac en Luxembourg: une brochure sur le lien néfaste entre sucre et tabac

Ce jeudi 31 mai sera la Journée Mondiale sans tabac. L'occasion de lancer une brochure d'information et de sensibilisation sur le lien entre tabac et sucre, un cocktail très néfaste pour la santé. Au départ des huit Maisons du diabète de la Province de Luxembourg, un groupe de travail s'est mis en place avec le FARES, le fonds des affections respiratoires, des étudiants en santé communautaire de l'Henallux, la province, un médecin généraliste et des tabacologues, pour mettre au point cette brochure.

Le docteur Jean Laperche médecin généraliste, a participé au projet et nous donne quelques chiffres sur les liens entre tabagisme et diabète...