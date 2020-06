Tout le monde se souviendra de ces deux mois de confinement. Thierry Lefèvre est professeur de Français à Bastogne, journaliste et il a sorti son premier roman " Meurtre à Clochimont ", l'an dernier. Aujourd’hui , il publie " Apocalypse " ou le journal intime humoristique d’un prof confiné ! Thierry Lefèvre a tenu, ses amis d'un réseau social bien connu, en haleine en leur proposant ses chroniques quotidiennes au tour du Covid, 66 au total! Au départ, il s’agissait de quelques mots bien sentis, pour le sourire à ses lecteurs en une période particulièrement anxiogène! Devant la réactions positive de ses lecteurs, Thierry Lefèvre a décidé d’étoffer un peu son propos avec une attention particulière pour les profs et les élèves et comment ils ont vécu les différentes phases du confinement.… Et tout cela a pris différentes formes : parodies de chansons, rap, sketches, lexique ou encore des fables dont une consacrée aux frères Lutgen et à leur quête de masques. Des chroniques remises dans leur contexte, avec notamment, le rappel, à chaque période, des décisions du Conseil National de Sécurité. Et puis, l’auteur nous propose également deux inédits, un sketch autour de la rentrée des profs et une parodie d’une chanson d’une artiste en vogue, Angèle, mais dans le texte humoristique, il est question de " en gel " … Pour la couverture de " Apocalypse ", Thierry Lefèvre s’est tourné vers Marc Hardy, le dessinateur, entre autres, de Pierre Tombal, qui avait publié un dessin sur l’enseignement pendant la pandémie. Apocalypse" de Thierry Lefèvre, c'est paru aux éditions Memory.