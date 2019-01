Jean-Luc Petit, ancien garagiste à Neufchâteau, éleveur de canaris champions

Il en possède actuellement près de 200 et il vient d'obtenir quatre médailles d'or au championnat de Belgique. Fier de ses champions, cela fait 45 ans qu'il leur consacre une grande partie de son temps libre. Une passion qui lui est venue d'une histoire d'amour :

"Je me suis retrouvé chez mon beau-père qui élevait des oiseaux, et quand nous nous sommes mariés j'ai reçu un couple de canaris."

Ses canaris sont multicolores. Il en élève de 20 couleurs différentes, et c'est aussi un investissement financier. Mais quand on aime :

"C'est un passe-temps, j'aime bien les oiseaux, ils sont de qualité, mais il faut compter 50 euros de graines par mois. Plus les biscottes, les bananes, les oranges, et la pâtée. Je ne suis pas loin des 1.200 euros de nourriture par an. Et la journée entière leur est consacrée. Quand les femelles ne soignent pas les jeunes, nous les prenons dans la maison, et on s'en occupe toutes les heures."

Pour nettoyer ses canaris, Jean-Luc Petit n'hésite pas à passer délicatement le plumage de chacun à la brosse à dent.