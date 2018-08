"Je sais... et alors ? Une autre vie avec la maladie de Charcot", un livre de Roland Lambot

C'est un livre court mais dense et au contenu interpellant. Il s'intitule "Je sais et alors ? Une autre vie avec la maladie de Charcot" ! Un livre que l'on doit à Roland Lambot, auteur déjà de souvenirs d'enfance dans "Confidences d'une chaussette". Ici c'est l'histoire de Michel, atteint de la maladie de Charcot. Et Roland Lambot propose de le suivre à travers l'évolution de cette maladie, ses questionnements, les réactions de son entourage...