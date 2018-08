Jamoigne: 75e anniversaire de l'arrivée des enfants juifs cachés dans le château du Faing

Ces 6, 7, 8 et 9 septembre à Jamoigne, dans la commune de Chiny, on va commémorer le 75ème anniversaire de l’arrivée des premiers enfants juifs cachés dans le château du Faing, durant la seconde guerre mondiale, afin d'échapper aux nazis.

Des commémorations organisées par le Syndicat d’Initiative "Vierre et Semois" de Jamoigne, la ville de Chiny et d'autres partenaires. Un spectacle nocturne, un son et lumière sera présenté ces quatre soirs. Durant la seconde guerre mondiale, des enfants juifs ont été cachés au château qui était à l'époque le home Reine Elisabeth. On allait chercher les enfants à Bruxelles, en train. Beaucoup de citoyens de la région ont pris des risques pour cacher ces enfants. Pierre Maîtrejean, metteur en scène du spectacle...