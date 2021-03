Investissement d'envergure en matière de distribution d'eau dans le Sud-Luxembourg

La SWDE, la Société Wallonne de Distribution d'Eau, vient d'inaugurer de nouvelles infrastructures, à Udange et à Wolkrange, pour un investissement de 5 300 000 €. A Udange, c'est une nouvelle station de traitement et un réservoir de 1000 m3 qui ont été érigés. Un nouveau puits de captage a, lui, vu le jour à Wolkrange et les deux sites sont en interconnexion. Pour le président du Comité de Direction de la SWDE, Eric Van Sevenant, cette nouvelle infrastructure permet de résoudre deux types de problèmes récurrents dans la distribution d'eau dans cette zone. Le premier concerne les captages :

"C'était fait à partir de puits drainant, donc des infrastructures qui rendaient l'eau particulièrement sensible à des événements climatiques, soit sécheresse, soit pluviosité importante. Cela pouvait altérer la qualité de l'eau. Deuxième problème, la capacité de stockage. Et à partir d'un captage comme un château d'eau ou un réservoir, ces infrastructures face au développement que connait cette zone depuis des dizaines d'années, étaient insuffisantes par rapport aux besoins. Nous avons donc fait d'une pierre deux coups, et créer des puits plus profonds, en concevant une infrastructure de traitement de l'eau, de déferrisation qui garantit la qualité de l'eau".