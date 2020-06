Interreg A Green Job, un programme entre la France et la Wallonie

Les agriculteurs ont besoin de main d'oeuvre, et les demandeurs d'emploi fragilisés cherchent du boulot. Pourquoi alors ne pas les rapprocher ?

C'est l'objectif du programme Interreg A Green Job, entre le Département français des Ardennes et la Wallonie. Mais d'abord, un mot d'explication sur le nom A Green Job avec Philippe Herman :

"A pour agriculture et Green pour une activité durable et circuit court, et job pour l'emploi. L'objectif du programme est d'intégrer des demandeurs d'emploi fragilisés, dans un cadre transfrontalier, entre les Ardennes françaises et la Wallonie"

Une richesse pour Marie-Noëlle Neven, pilote du projet :

"C'est important d'échanger entre territoires proches, il y a des manières différentes de travailler, et l'idée est d'avoir des jeunes et moins jeunes Wallons, qui puissent avoir une expérience sur le territoire français, et vice versa".

Mais former des jeunes belges en France et des jeunes Français en Belgique, ce ne sera pas simple, comme le précise Pascal Turchi :

"Le Conseil régional finance des stagiaires de nationalité française. Nous espérons que quelques Wallons pourront être accueillis, par dérogation, au même titre que quelques Français, et que le Forem fera de même.

Il y a des vétérinaires et des kiné qui vont apprendre leur métier en Belgique, pourquoi des Belges ne viendraient-ils pas apprendre un métier en France."

Le programme aimerait former 50 demandeurs d'emploi d'ici à 2022.

