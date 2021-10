Inondations : réunion à La Roche-en-Ardenne pour améliorer la coopération avec les pays voisins

La Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, main dans la main, pour affronter de futures crises ou catastrophes naturelles.

Après les inondations de juillet dernier où des collaborations ont déjà eu lieu entre ces pays voisins pour secourir les sinistrés, une réunion de travail a eu lieu ce vendredi à La Roche-en-Ardenne, l’une des communes touchées par ces intempéries.

Annelies Verlinden, Ministre de belge de l’Intérieur, Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur du Grand-duché de Luxembourg, et Ferdinand Grapperhaus, Ministre de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas se sont rencontrés pour réaffirmer leur coopération et voir ce qui pouvait être amélioré en cas de crise.

" On réalise que les catastrophes ne s’arrêtent pas aux frontières. En juillet dernier, nous avons déjà pu compter sur l’aide en provenance de l’étranger, des hélicoptères, des bateaux, du personnel… Il est donc important de travailler ensemble pour améliorer la gestion de crise ", a souligné la ministre Verlinden.

Les ministres ont aussi rencontré les autorités locales de La Roche-en-Ardenne, le gouverneur de la province, Olivier Schmitz ainsi des responsables des services de secours de notre province, le commandant Stéphane Thiry et des pompiers de la caserne de La Roche-en-Ardenne.