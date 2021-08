Inondations : la ville de Marche-en-Famenne prête à préfinancer un bassin d'orage

Un peu partout, les communes réfléchissent à comment anticiper les inondations et les coulées de boue.

En province de Luxembourg, la Ville de Marche-en-Famenne souhaite apporter une solution structurelle sur le cours d'eau de la Wamme pour lutter contre les inondations.

A On-Hargimont , la Ville de Marche est prête à préfinancer un bassin d’orage .

Le bourgmestre André Bouchat a pris l’initiative, épaulé par le Collège communal, d’écrire à la Région wallonne (Direction des cours d’eau non navigables) . Il plaide pour des aménagements durables comme la création d' un bassin excréteur ou un bassin d’orage en amont de Jemeppe-Hargimont. Il est évidemment ouvert à d'autres solutions techniques. " Nous demandons à la Direction des cours d’eau non navigables qu’une réunion se tienne rapidement pour expliquer la grande urgence, formuler nos propositions et que l’on puisse démarrer directement une étude des mesures qui s’imposent préventivement pour éviter de nouveaux désastres ", précise le bourgmestre de Marche. La Wamme qui, pour rappel, occasionne aussi des dégâts plus bas, à Jemelle (Rochefort).

Vu l'urgence, la commune de Marche propose de préfinancer tous les travaux. " La Région wallonne nous rembourserait par la suite. Il y a une telle urgence que nous pourrions faire un prêt sans intérêt à la Région pour avancer " , ajoute André Bouchat.