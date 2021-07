Inondations, la situation évolue lentement en Luxembourg mais les dégâts sont énormes

En Province de Luxembourg, la situation évolue lentement. La décrue laisse derrière elle d’énormes dégâts. De nombreuses semaines seront nécessaires à une remise en état.

Dans un communiqué, le Gouverneur, Olivier Schmitz, salue le courage et la dignité des sinistrés qu’il a pu rencontrer lors de ses visites de terrain samedi et dimanche. Il remercie également l’ensemble des membres des services de secours et d’intervention pour leur engagement et leur professionnalisme, mais également tous les particuliers qui sont venus en aide à leurs proches ou à leurs voisins.

Les inondations, en province de Luxembourg, ont malheureusement fait une victime et quinze personnes ont été hospitalisées. Les opérations menées par la Zone de secours Luxembourg ont permis de sauver 32 personnes dont la vie était directement menacée. 141 personnes ont également été secourues alors qu’elles se trouvaient dans l’eau.

En tout, ce sont près de 900 personnes qui ont été évacuées par les services de secours et accueillies dans les onze centres d’accueil mis en place par les Communes. Cette crise se chiffre à 2200 interventions pour la Zone de secours Luxembourg.

La Protection civile est également intervenue avec une vingtaine d’hommes formés pour intervenir sur des sites inondés, mais également du matériel spécifique, indispensable aux opérations de sauvetage.

Face à l’ampleur de la catastrophe, la Défense a été rapidement sollicitée. 41 militaires ont été déployés sur le terrain pour des missions de sauvetage et d’évacuations (avec des moyens lourds et des barques) ainsi que pour des missions logistiques.

Concernant la Police, ce sont en moyenne 68 policiers qui ont été déployés chaque jour (en plus des missions classiques) dans les communes de la Famenne et des vallées de l’Ourthe et de l’Aisne, principalement pour des missions de sauvetages et d’évacuations de campings et camps de mouvements de jeunesse, mais également pour des missions de mobilité et circulation.

Les policiers ont veillé et veilleront encore dans les prochains jours à sécuriser les opérations de déblayage et de nettoyage. Une attention particulière est portée sur le phénomène regrettable de " tourisme de catastrophe ".