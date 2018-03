Inauguration officielle du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Durbuy, ce 30 mars

Ce vendredi 30 mars, ce sera l'inauguration officielle du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Durbuy, qui est en fait ouvert depuis le mois de décembre. Installé au sein de la Halle aux Blés, bâtiment classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, le Musée présente d'une part, une collection permanente consacrée aux aquarelles de Marcel Lucas, et d'autres part, des expositions temporaires. Les aquarelles de Marcel Lucas privilégient la recherche de la couleur vive et de la lumière. Françoise Lucas, fille de l'artiste, présente les thèmes de prédilection de son père...