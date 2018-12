Inauguration de la première station CNG de la Province de Luxembourg

Inauguration ce mercredi de la première station CNG de la Province de Luxembourg sur le zoning de Molinfaing à Neufchâteau. Un projet de l'intercommunale Idélux et de la société Enora.

L'objectif est d'inciter les automobilistes à se détourner progressivement des carburants traditionnels tels que l'essence et le diesel. Le CNG, c'est du gaz naturel, est une alternative plus propre aux hydrocarbures. Ecoutez le directeur de la société Enora, Olivier Bontems au micro de Nicolas Lefèvre...

D'autres stations de ce type verront le jour à Marche et Arlon avant la fin de l'année 2019.