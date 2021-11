Important incendie dans un immeuble à appartements à Arlon

Ce jeudi après-midi, les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont été appelés pour intervenir dans la résidence "Le Tivoli" située rue des Déportés, à Arlon. Au total, douze appartements sont sinistrés. "Huit personnes sont actuellement à l'hôpital d'Arlon pour subir des examens et s'assurer qu'elles ne sont pas intoxiquées. Je ne saurais pas dire leur état pour l'instant" nous a confié le commandant Stéphane Thiry, sur le coup de 18h.

Pour évacuer les personnes domiciliées au sein de la résidence, les pompiers ont dû recourir aux grands moyens. "Beaucoup de personnes se sont réfugiées sur les balcons et toitures. Plus d'une dizaine d'entre elles ont donc été évacuées via des échelles aériennes par les pompiers. Ces personnes vont être prises en charge et hébergées à l'hôtel".

L'origine de l'incendie n'a quant à elle pas été confirmée. "La police devant procéder à des auditions" conclut le commandant de la zone de secours.