Il ne devrait pas y avoir de marche pour la sauvegarde de la ZAD vendredi à Arlon

Arlon : mobilisation autour d'une sablière - JT 19h30 - 28/10/2019 La mobilisation de citoyens et de militants écologistes sur le site d'une ancienne Sablière à Arlon. Les lieux devraient accueillir un zoning économique dans les prochaines années. Mais pour les manifestants, la destruction du site naturel est une catastrophe annoncée. Et l'occupation, pacifique au départ, devient plus musclée.