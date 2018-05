Il n'y aura pas d'édition 2018 du Wardin Rock Festival. Dans un communiqué, le comité du Festival explique avoir pris la décision de faire l'impasse sur l'édition 2018.

Le festival a le désir de se réinventer après 21 années. Les contingences géographiques et l'offre pléthorique dans un environnement musical devenu de plus en plus concurrentiel, nous invitent à poursuivre notre réflexion sur la suite à donner à notre rendez-vous, précisent les organisateurs. Ils souhaitent proposer un projet cohérent de reformatage.