Idelux veut étendre sa prospection pour attirer de nouveaux investisseurs en Luxembourg

Ce mercredi, c'était au tour des intercommunales du groupe Idelux de tenir leur Assemblée Générale Stratégique, en visioconférence. Si 2020 a été une année particulière, tous les services de l’intercommunale (collecte des déchets, assainissement des eaux, aide aux communes, développement économique, etc.) se sont réellement adaptés aux circonstances.

Dans son discours, le Directeur Général d'Idelux, Fabian Collard a notamment insisté sur l’aide et l'accompagnement des communes dans de nombreux projets, la pluricommunalité ou encore, en matière de développement économique, sur un nécessaire élargissement de la prospection vers de nouveaux pays pour attirer de nouveaux investisseurs !

Pour Fabian Collard, il faut notamment saisir les opportunités liées à l'actualité. Il faut se tourner vers la Grande-Bretagne, dans le contexte du Brexit et ses conséquences pour les entreprises, " des entreprises qui soit exportaient vers la Grande-Bretagne, soit importaient de la Grande-Bretagne ", précise Fabian Collard.

Autre opportunité, plus précisément pour le secteur agroalimentaire, les pays du Maghreb ! " Le marché du Halal se développe et l’idée est d’essayer de soutenir nos filières agroalimentaires pour qu’elles arrivent à développer des produits qui répondent à une demande et, le cas échéant, si le tissu local ne pouvait pas répondre à cette demande, envisager d’accueillir des entreprises qui sont déjà spécialisées dans ce secteur", poursuit Fabian Collard.

Mais pour accueillir ces entreprises, il faut de l'espace et faire reconnaître de nouvelles zones. Or, les procédures de reconnaissance prennent beaucoup de temps. Ecolo Luxembourg a récemment dénoncé de son côté, une trop grande artificialisation des terres, Fabian Collard répond ""on ne peut pas demander à l’Europe de se réindustrialiser, de rapatrier toute une série de productions sur son sol sans donner des possibilités à ses entreprises de se développer! "

Sinon, Le groupe Idelux continuera à accompagner les communes dans la gestion de l'eau et en ce qui concerne la collecte des déchets, "les sacs bleus PMC+" (c’est-à-dire aussi pour certains plastics) arrivent en octobre prochaine dans les 44 communes luxembourgeoises et les 11 communes liégeoises affiliées à Idelux Environnement.