Idelux Environnement: du changement pour le tri des plastiques agricoles

Concrètement, deux collectes seront toujours organisées gratuitement dans les parcs à containers par Idelux Environnement, mais les agriculteurs devront désormais effectuer un tri préalable. Denis Luc, agriculteur à Sainte-Ode et chargé de projets pour Idelux Environnement en précise les modalités :

"Il y aura une seule collecte pour le premier semestre, dans laquelle on collectera le fil d'enrubannage, ça veut dire 65 % environ de la production agricole. La seconde collecte aura lieu en septembre ou en octobre, pour les deux autres catégories, qui sont la bâche agricole et tout ce qui regroupe ficelles, big bag et bidons agricoles non toxiques."

Denis Luc insiste notamment sur la propreté du tri. Ce changement intervient parce que la filière de recyclage est déficitaire et que le coût au tonnage est pris en charge par les communes. Coût qu'il faut alléger signale Pierre Collignon, directeur logistique d'Idelux Environnement :

"On passe de 12 euros à moins 112 euros pour le recyclage, c'est un impact significatif au niveau de la filière, et il reste toute l'opération de collecte et éventuellement les opérations de tri si les agriculteurs n'ont pas trié correctement. On verra en fin d'année si notre manière de revoir la collecte était judicieuse ou pas."