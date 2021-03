Idélux Eau investit pour un environnement de qualité

Jusqu'au 28 mars, ce sont les journées wallonnes de l'eau. Pas de visites sur le terrain cette année, mais Idelux Eau a quand même tenu à rappeler son rôle dans l'épuration, pour des eaux de surface et un environnement de qualité. En cette année 2021, plusieurs investissements vont se concrétiser et notamment du côté d'Arlon nous explique Christine Bouillon :

"On peut citer par exemple la station d'épuration de Eischen Amont qui se situe sur la commune d'Arlon, et qui va permettre de traiter 15 600 équivalents habitants, donc c'est une grosse station d'épuration celle-là, et donc quasiment 90% de population grand-ducale. Puisque c'est une station transfrontalière qui bénéficie d'un financement européen."

Idelux veut aussi optimiser les consommations énergétiques des stations existantes. Les précisions de Philippe Walhain :

"On peut en effet jouer un rôle notamment par le biogaz produit au niveau de la digestion des boues par exemple. Ou même essayer d'optimiser les performances énergétiques des ouvrages existants, notamment en améliorant l'électromécanique qui est présente. Un autre exemple intéressant, c'est la mise en place d'une cogénération, au niveau de la station d'épuration de Marche, cogénération qui va être couplée à une saponification. Le mot est un peu barbare mais les graisses qui sont actuellement envoyées en traitement thermique, vont être dégradées, liquéfiées, pour être injectées dans le digesteur et produire du biogaz, alimenter la cogénération et ainsi améliorer ses performances."

La sensibilisation du grand public se fait essentiellement via la page FB avec un quiz en ligne dans les prochains jours.