Idélux Développement aide les entreprises à faire face à l’épidémie.

Dans un communiqué, IDELUX Développement annonce qu’elle a pris une mesure pour aider les entreprises locataires d’un bâtiment de l’Intercommunale, à surmonter leurs difficultés financières, liées à la crise du coronavirus.

Ce 3 avril, le Conseil d’administration d’IDELUX Développement a pris la décision de proposer aux entreprises qui le souhaitent, de reporter les paiements des loyers des mois d’avril, mai et juin 2020 sans intérêt, selon un plan de remboursement qui sera personnellement adressé à chaque entreprise. Au total, une cinquantaine d’entreprises ont été contactées par IDELUX Développement.

Cette proposition d’intervention, s’insère dans le cadre de la mobilisation du Fonds d’expansion économique constitué au sein d’IDELUX Développement.

Pour rappel ce Fonds est constitué par un apport financier des 44 communes de la province (et ce, en fonction du nombre d’habitants), la Province de Luxembourg elle-même participant à concurrence d’un montant équivalant à celui de l’ensemble des communes.

What do you want to do ?