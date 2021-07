Houffalize : "Houtopia", le centre récréatif et pédagogique pour enfants revit

Fermé pendant 7 mois, Houtopia, l’univers des sens, a rouvert le 9 juin. Le centre récréatif et pédagogique pour enfants accueille, à nouveau, un public nombreux.

En ce début de saison, la cité des enfants, présente plusieurs nouveautés, autour des cinq sens. Ces nouvelles attractions attirent du monde.

Delphine Didriche (Directrice d’Houtopia) : "les écoles ont répondu présent pendant les 3 dernières semaines de juin. Cette première semaine de juillet s’annonce très bien. On sent que les familles ont envie de bouger et de vivre des expériences. C’est donc une jolie fréquentation pour Houtopia en ce début d’été. C’est aussi très important que les enfants soient pris en charge une partie de l’après-midi et de la journée pour transmettre tous les messages qu’on a envie d’exprimer".

De nouvelles attractions

Le public peut découvrir des nouveautés qui n’avaient pas pu être mises en place l’année dernière mais également de nouvelles activités créées cette année.

"Il y a le dôme géodésique, un nouvel espace d’animation à l’extérieur qui est la grande nouveauté de cet été, explique Delphine Didriche. Nous avons également la Noctabulle qui a vu le jour pendant cette période maudite du printemps 2020 et qui n’a pas encore pu être exploitée. C’est un espace entièrement vide qui est dans le noir complet pour apprivoiser sa peur du noir. Nous proposons également un nouvel atelier qui a lieu tous les après-midi est dont le thème est consacré aux droits de l’enfant avec de la couleur pour tous. Il allie techniques créatives et assemblage d’images".

Toutes ces nouveautés ont été réalisées avec l’aide de partenaires fidèles.

Houtopia est ouvert 7 jours sur 7 de 10 à 18 heures et il est conseillé de réserver sa venue.

Le site : https://www.houtopia.be/