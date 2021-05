Houffalize, dans la Bataille des Ardennes : un espace muséal autour du char Panther rénové

Dans le haut de la ville de Houffalize, le char Panther allemand est le symbole et témoin de la Bataille des Ardennes dans la localité. Avec de nombreux partenaires, la commune a entamé, il y a deux ans, la restauration du char et le projet, qui se concrétisera l'an prochain, va bien au-delà du char lui-même. En ce qui concerne le char proprement dit, tout sera fait pour le protéger, avec un toit mais aussi, un décor pour le rendre moins " accessible " à des personnes malveillantes. "Le visiteur aura l’impression que le char roule littéralement sur des ruines, explique Marc Caprasse, le Bourgmestre de Houffalize, par exemple des pierres sur champ, qui devraient diminuer la facilité d’accès... Mais on veut que, de manière visuelle, le char soir totalement accessible."

Et à proximité du char, un nouvel espace dans un baraquement en bois, comme ceux que l'on a pu voir dans la ville en 1945. Des bombardements ont détruit Houffalize à 99% pendant l’Offensive des Ardennes. "C'est l'occasion de souligner que la ville a d’abord été reconstruite en bois, avant les constructions que l’on peut découvrir aujourd’hui ", poursuit le Bourgmestre. Un espace muséal et mémoriel, qui présentera des pièces du char Panther allemand, mais également, des pans de l’histoire de la localité, pendant ces événements tragiques. Un film tourné juste après les bombardements, permettra de montrer Houffalize avant, pendant et après la bataille. L’espace muséal ouvrira dans le courant de l'année 2022. Quant au char Panther, actuellement toujours en réparation en Allemagne, reviendra, cet été, à Bastogne, pour être remis en couleurs et il devrait être de retour à Houffalize, pour les commémorations de décembre prochain.