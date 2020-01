Hotton: soirée de sensibilisation au problème de pénurie des sages-femmes, ce samedi

Notre province connaît une pénurie de sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. Il n'y en a jamais eu beaucoup, mais pour le moment il n'y en a plus du tout. Ce samedi 25 janvier à Hotton, Stéphanie Halleux organise une soirée d'information et de sensibilisation sur cette problématique. Pour elle, cette profession manque de soutien :

"Il faudrait plus de soutien oui, pour les sages-femmes qui s'épuisent les unes après les autres. Elles sont marginalisées, leur salaire n'est pas mirobolant, alors que c'est un don de soi en terme de disponibilité. Elles sont de garde toute l'année, c'est intense, mais elles ne sont pas soutenues, et ça ne donne pas envie aux jeunes qui sortent de l'école."

La soirée de soutien et d’information aura lieu le 25 janvier de 19 heures à 22 heures au Jardin des Familles, centre périnatal à Hotton. Plus d’infos sur la pagefacebook lunaissance. Lunaissance c'est en fait l'activité de Stéphanie Halleux, à Bertogne. Elle est Doula. De quoi s'agit-il exactement :

"C'est une accompagnante périnatale, non médicale. On s'occupe plutôt du côté affectif, émotionnel, et informatif de la grossesse, de l'accouchement et du post-natal. C'est un plus, on est là en complémentarité du suivi médical."