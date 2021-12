Hotton : le bourgmestre, Jacques Chaplier quitte la politique après 33 ans d’engagement

Jacques Chaplier, le bourgmestre de Hotton a annoncé ce jeudi qu’il allait démissionner, après 33 années d’engagement politique local. Jacques Chaplier a décidé de tourner la page pour des raisons de santé. Il aura mené 9 années de mayorat. " L’agenda définitif n’est pas fixé mais la décision est définitive. "

Dans son communiqué, on le sent très ému : " C’est avec un mélange d’émotion, de fierté, de tristesse, de détermination et de gratitude que je rédige ce courrier. J’ai en effet décidé de quitter la scène politique communale de Hotton. Cette décision repose sur les souhaits exprimés par ma famille et rejoint les avis médicaux de spécialistes consultés à la suite d’ennuis de santé récents. "

Jacques Chaplier explique que ces deux dernières années ont été éprouvantes : il y a eu la crise du Covid, les inondations catastrophiques de juillet 2021 et le début du chantier de rénovation du cœur de Hotton.

" Ces 3 événements ont été particulièrement difficiles à vivre et j’ai été particulièrement touché par les difficultés répétées et cumulées des concitoyens. Ajoutez à cela des ennuis de santé récents, et vous comprendrez qu’une réduction de mes activités s’impose. La médecine (après 43 années) autant que la politique (après 33 années) restent des passions intactes. Le choix a été cornélien, mais ma conclusion est que la page à tourner aujourd’hui est celle de la vie politique.

J’ai vécu des moments exceptionnels en veillant à mettre l’intérêt de mes concitoyens au centre de toutes mes actions. […] Je n’aurai évidemment pas plu à tout le monde, mon style et mon franc-parler ont pu déplaire, mais j’ai toujours été entier et fidèle, dans mes décisions, à ce que je considérais être l’intérêt général. "