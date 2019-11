Hôpital d'Arlon: un tout nouveau local, dédié aux proches des patients hospitalisés

L’hôpital d’Arlon dispose désormais d'un tout nouveau local, dédié aux proches des patients hospitalisés, et aux familles. Il faut savoir que 400 patients sont suivis par l'équipe mobile des soins palliatifs et 170 de plus sont accueillis au sein du service de l'hôpital. Les proches de ces patients avaient besoin d'une pièce aménagée, comme un cocon, pour retrouver un peu de calme et de sérénité. Ce nouveau lieu vient d'être inauguré au 5ème étage de l'hôpital. L'idée vient d'une famille elle-même, comme Bertrand Lespagnard, directeur général adjoint de Vivalia nous le raconte...