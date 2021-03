Herve: une nouvelle clinique vétérinaire pour les grands animaux

C'est le cas par exemple de Vet-Solutions. Ce cabinet vétérinaire vient d'ouvrir une nouvelle clinique, à Herve. Plus grande que l'ancienne. Elle permet donc d'accueillir des animaux d'un plus grand gabarit. Nous nous sommes rendus sur place.

Le cabinet vétérinaire vient d'ouvrir une nouvelle clinique, à Herve. - © Facebook Vet-Solutions

Petite visite dans la salle d'hospitalisation. Encore un peu sonnées sur leur matelas de paille, 4 brebis viennent juste de mettre bas: "Celui-ci est né ce matin, il y a une heure et demi" explique Jean-Philippe Demonty, l'un des vétérinaires associés.

En général, l'agnelage se fait à la ferme, chez l'éleveur. Mais cette nouvelle installation, c'est un gage de tranquillité pour tous: "Ici, c'est un cas particulier" explique le vétérinaire. "Ce sont des brebis texel, et les agnelages sont régulièrement difficiles. L'éleveur avait un souci de santé, et il ne se sentait pas capable pour le moment de se lever les nuits et de surveiller en permanence ses brebis. Il nous a donc demandé de prendre en charge les agnelages".

Un équipement adapté

Veaux, moutons ou chèvres doivent aussi parfois passer sur le billard dans une salle d'opération propre et bien équipée. Cela facilite aussi le travail des vétérinaires: "On a un treuil qui va nous permettre de soulever les animaux anesthésiés, de les amener sur la table de préparation où ils seront rasés, désinfectés, et puis, une fois qu'ils sont bien prêts pour l'opération, on les reprend avec le treuil et on les amène sur la table de chirurgie. On les remet ensuite dans leur box pour le réveil".