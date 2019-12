Fedasil doit rapidement trouver des places pour héberger des personnes qui ont dû fuir leur pays. Les demandes d’asile en Belgique sont à la hausse.

C'est pourquoi Le centre des Fourches d'Herbeumont va à nouveau accueillir des demandeurs d'asile dès la fin du mois de janvier, début février, pour une période d'un an minimum. La bourgmestre Catherine Mathelin en a été informée la semaine dernière.

Rappelons qu'un centre d'accueil pour candidats réfugiés de la Croix-Rouge avait déjà été ouvert de 2011 à 2017.

La bourgmestre a du coup toute une expérience et sait comment s'y prendre pour accueillir au mieux ces personnes, et organiser la cohabitation avec les villageois...

Des travaux sont nécessaires avant de pouvoir héberger les premiers arrivants. Le centre pourra accueillir jusqu'à 425 personnes. Des offres d’emploi seront prochainement publiées sur le site de Fedasil et le Forem.