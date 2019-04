A Gribomont, Herbeumont, une nouvelle réserve naturelle vient de voir le jour. Stéphane Delogne, agriculteur, souhaitait y mettre ses bovins, ses Highland d'Ardenne sur ce site Natura 2000. Le reportage de Jordane Meyer...

Les élèves de l'option environnement de l'Athénée d'izel ont participé au projet :

"On a installé une clôture pour éviter aux animaux de s'échapper, on a nettoyé l'enclos, c'était physique. Mais c'est une expérience pour notre futur métier peut-être. Acheter une parcelle et faire cela sur le côté."