Herbeumont: un projet de logements "insolites" inquiète la population

Un nouveau projet inquiète à Herbeumont. Il s'agit d'un projet de logements insolites dans les bois. Un investisseur flamand a acheté plusieurs parcelles et souhaite implanter 17 cabanes au lieu dit "Le Boulois", et six autres un peu plus loin. Un projet qui serait donc construit en zone forestière. La population a été avertie via un toutes boîtes vendredi 21 août, et souhaite plus d'informations. Les riverains craignent notamment qu'un deuxième Marc Coucke s'approprie la commune d'Herbeumont.

L'investisseur a en effet d'autres projets sur le territoire. L'enquête publique se termine le 31 août prochain. Laure Jacobs, habitante d'Herbeumont :n"Moi j'ai reçu le courrier le 19, l'enquête publique commençait le 16, et la personne responsable à la commune n'étant pas là le vendredi, on a déjà perdu cinq jours. En plein covid pour les réunions ce n'était pas facile, et du coup on a peu de temps pour réagir."

Les citoyens se sont réunis ce lundi soir afin de discuter de ce projet. Du côté de la commune, la bourgmestre Catherine Mathelin affirme ne pas savoir si l'investisseur a prévu de rencontrer la population. Mais pour que le projet ait lieu, il devra s'intégrer dans l'environnement :"Ces bungalows doivent remplir une série de prescriptions responsables de notre environnement et de notre nature, parce que je pense que le cadre d'Herbeumont c'est de mettre en valeur notre environnement et de le protéger. Ce projet a été déposé et un de nos critères était que cela rentre en ligne de compte avec ce que l'on veut développer au niveau d'Herbeumont."