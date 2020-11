Harsin: une pétition pour réduire la vitesse sur la route de Bastogne

A Harsin, dans la commune de Nassogne, les riverains de la route de Bastogne sont inquiets pour leur sécurité. A cet endroit, la vitesse est limitée à 70 km/h, mais y est trop souvent dépassée. Et à la fin du mois dernier, Nicolas Debois a vu une voiture s’encastrer dans sa façade. Il a décidé de réagir et de lancer une pétition.

Nicolas Debois demande d’ajuster la vitesse à 50 km/h et un aménagement conséquent pour garantir la sécurité des habitants :

"Ca fait quelques années que cela dure, et maintenant il s'agit de rassembler toute l'information, de réunir des témoignages et d'envoyer une pétition commune, non pas pour verser dans le négatif, mais pour mettre en lumière ces problèmes de sécurité.

On a beaucoup de soutien de la commune. Nous sommes écoutés dans la commune de Nassogne, donc des actions vont être prises dès la semaine prochaine pour faire passer le dossier au SPW, qui doit maintenant prendre ses responsabilités et faire ce qu'il faut pour la mise en sécurité de cette route."