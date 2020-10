Hall sportif de Gouvy: le choix reviendra au citoyen

On reparle du projet de nouveau hall sportif dans la commune de Gouvy. Le Ministre Wallon des Infrastrucutres sportives, Jean-Luc Crucke donne un accord de principe à un subside de plus de 2 millions d'euros pour la construction d’un hall sportif. Le mois dernier, le Collège communal de Gouvy avait rencontré Idelux Projet Public et visité des infrastructures existantes.

Le dossier connaît donc un coup d'accélérateur mais la majorité reste fidèle à ce qu'elle avait annoncé lors de la campagne électorale, une consultation citoyenne va être organisée début de l’année prochaine. Au final, c’est l’avis de la population qui sera déterminant quant à l'aboutissement du projet, conclut la bourgmestre Véronique Léonard.