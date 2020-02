Une dizaine d’étudiants de 5ème secondaire ont créé une mini entreprise, dont le produit phare est un double chargeur USB.

De quoi stimuler l'esprit d'entreprendre des jeunes, en participant à une expérience concrète et valorisante. On écoute Amélie Antoine, professeur d'économie à Saint-Benoît, elle nous explique ici à quoi serviront les bénéfices engendrés par la vente de ce produit...

