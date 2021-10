Habay : pour ou contre les éoliennes ? La consultation citoyenne est lancée

Pour ou contre les éoliennes sur le territoire de la commune de Habay ? Les citoyens habaysiens de plus de 16 ans vont pouvoir donner leur avis via une consultation citoyenne.

Les habitants ont reçu ou vont recevoir un bulletin d’information et un bulletin de vote qu’ils pourront remplir et renvoyer par la poste avant le 10 novembre.

Il faut dire que Habay est fort sollicitée par les promoteurs éoliens. Quatre projets sont sur la table. Pour le bourgmestre, Serge Bodeux, c’était important de prendre le pouls de la population : " la population semble très divisée. Quand des projets de parcs éoliens sont présentés au public, on a souvent des retours importants des gens qui sont opposés, mais pas nécessairement de retour de gens qui y sont favorables. Donc, là, on va prendre le vrai pouls de la population habaysienne. "

A côté de la question pour ou contre l’éolien en général, les citoyens pourront se prononcer en faveur ou non des différents projets.

Pour Michel Dolmans, de la coopérative Lucéole, il est clair qu’au regard des ambitions wallonnes au niveau des énergies renouvelables et de l’urgence climatique, des éoliennes seront de toute façon plus que probablement érigées à Habay, mais selon lui, tous les projets éoliens ne se valent pas. Il défend évidemment celui porté par sa coopérative Lucéole et trois autres partenaires Elicio, Ecopex et Engie. Ce projet, situé entre Habay-la-Vieille et Houdemont, comprend quatre éoliennes, dont trois sur des terrains appartenant à la commune. Une des quatre éoliennes sera citoyenne, financée et gérée par Lucéole et ses coopérateurs. C’est le seul projet éolien qui comporte une dimension citoyenne et qui peut générer des retombées financières pour la commune et ses habitants. C’est aussi le seul pour lequel la Région a déjà octroyé un permis.

Du côté des opposants aux éoliennes, il n’y a pas un projet mieux que l’autre. " Les impacts d’une éolienne industrielle ou citoyenne ou autre, sont identiques. On parle bien de machines de plus de 150 mètres de haut et donc des impacts majeurs pour une commune comme la nôtre. Dans nos campagnes, notre richesse, c’est notre patrimoine paysager, nos forêts. Et nos habitations ici en zone rurale, n’ont pas de barrière visuelle. Ces éoliennes seront visibles au-delà des frontières françaises et luxembourgeoises. Ensuite, en accepter une, c’est aussi la porte ouverte à de futurs projets ou des extensions de parcs comme on en connaît ailleurs ", argumente, Philippe Lespagnard du collectif "non aux parcs éoliens dans la commune de Habay "

Rappelons que ce ne sont pas les communes qui octroient les permis, mais elles donnent des avis. " Cet avis a quand même une importance surtout s’il est basé sur la consultation citoyenne, je pense que cela aura un impact sur les autorités supérieures qui accordent ou pas le permis ", conclut Serge Bodeux.