Habay : la commune prolonge la mise à disposition d'un local pour les migrants

Ces dernières années, des citoyens et citoyennes de la région se mobilisent pour aider les migrants et migrantes de passage dans la province. Ces personnes ont quitté des pays comme l’Ethiopie, le Soudan ou l’Erythrée, pour fuir la famine et la guerre. Elles tentent de rejoindre l’Angleterre dans des camions et passent donc la nuit au bord de l’autoroute E411. Ces personnes n’ont rien, hormis l’aide apportée par des collectifs citoyens.

L'hiver dernier, Habay a été la première commune de la province de Luxembourg à accepter de prendre en considération le sort de ces hommes et ces femmes. Avec le CPAS, la commune de Habay a mis un local à disposition des migrants de passage. Un lieu chauffé où ils et elles peuvent se reposer une journée, manger un bout ou prendre une douche. Le local se situe à Marbehan et lors du dernier conseil communal à Habay, il a été décidé de prolonger la convention d’occupation jusqu’au 31 mars 2021. Ce local est géré par un collectif de citoyens, le Karité. Celui-ci récolte toujours des vivres ainsi que des vestes d’hiver, des sacs de couchage, des mouchoirs en papier, etc. De nouveaux volontaires sont également les bienvenus. Plus d’infos sur la page facebook " Le karité ".

Cabarets citoyens sur la migration

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces personnes migrantes et les gens qui les aident, sachez qu’avec les collectifs citoyens d’Etalle, Habay (Le Karité), Léglise et Neufchâteau (ESCAL) et le CNCD-11.11.11, le Centre culturel de Habay propose encore deux soirées consacrées aux migrations, en compagnie de témoins, personnalités engagées, expertes dans les domaines des informations juridiques, géopolitiques et sociales et des artistes. Rendez-vous le 5 novembre à Etalle et le 10 décembre à Neufchâteau. Chaque soirée sera également diffusée en direct sur le net. Infos et réservation sur www.habay-culture.be