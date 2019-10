Habay et Fauvillers: un projet de jardin cinéraire en forêt

C’est un projet novateur en Wallonie : un jardin cinéraire en forêt. Un endroit où il sera possible de disperser les cendres et d’inhumer les urnes dans un cadre naturel. Une solution pour pallier le manque de places dans les cimetières et pour répondre à l’augmentation des incinérations.

Ce projet est en cours de développement dans les communes de Fauvillers et d' Habay. Pour cette dernière, le jardin pourrait voir le jour au sommet des rues de la colline et des Champs Gilot à Habay-la-Neuve. L’échevin Olivier Barthélemy nous en dit plus…