Grève aussi à la prison d'Arlon qui dénonce un sous-effectif

Après leurs collègues flamands, les agents pénitentiaires wallons seront en grève ce lundi , dès 22 h pour une durée de 24 heures.

Les gardiens dénoncent le manque de personnel et la surpopulation carcérale.

A la prison d'Arlon, l'une des plus anciennes du pays, cette grève prend un sens tout particulier alors que samedi, deux détenus se sont évadés. Les deux individus sont d'ailleurs toujours en cavale mais ne sont pas considérés comme dangereux.

Même si cette évasion pose évidemment la question de la sécurité et du manque de moyens dans nos prisons, la prison d'Arlon souffre d'autres particularités.

" Comme dans les autres prisons en Belgique, il y a un sous-effectif chronique mais, en plus, on a, à Arlon, la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg. Et puis, la prison d’Arlon est la prison la plus au sud du pays, bien souvent, les lauréats préfèrent revenir vers le centre. Cela implique un turn-over important au niveau des agents ", explique Patrick Viatour, agent pénitentiaire à Arlon, délégué syndical CSC-fonction publique.

Concernant la double évasion de ce week-end, l’enquête est toujours en cours, difficile de dire si c’est en lien avec un manque de moyens ou d’effectifs. Mais de manière générale, on admet côté syndical que le sous-effectif peut entraîner l’insécurité.