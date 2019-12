Grand-Duché: une plateforme pour faciliter la vente et l'acquisition de biens immobiliers, discrètement

Faciliter la vente et l’acquisition de biens immobiliers, dans la discrétion et en supprimant les intermédiaires, c'est l'objectif de la plate-forme de vente et d’achat en ligne qui vient d'être créée à Luxembourg.

Il faut dire que chez nos voisins, les prix du logement flambent et l'offre est limitée, ce qui déteint très fort sur le marché immobilier dans le sud de notre province. A l'origine de ce concept novateur de TradAvenue, Fabienne Fontaine qui dénonce l'augmentation du nombre de commissions et d'intermédiaires sur les marchés immobiliers :

"Je viens d'acheter un terrain, et au moment de la vente on s'est rendu compte que le prix du terrain était de 50 % de la vente, la différence c'était les intermédiaires. J'étais en colère et je me suis dit, il faut que ça change. On paie le prix fort, et ça doit changer. L'avenir c'est virtuel, c'est supprimer les intermédiaires."

Toutes les informations sont vérifiées mais on privilégie la confidentialité...