Grand-Duché: le gouvernement annonce une augmentation du prix du carburant en 2020

Mauvaise nouvelle pour ceux qui font leur plein au Grand-Duché de Luxembourg. Hier lundi, le gouvernement annonçait que le prix du carburant serait revu à la hausse en 2020. Et cela dans le but d'atteindre ses objectifs en matière de climat et d'énergie. L'essence augmenterait donc de 1 à 3 centimes, et le diesel de 3 à 5 centimes. La nouvelle se répand dans les pompes. C'est le cas à Schmiede, à quelques kilomètres de Gouvy.

Cette hausse des accises est prévue entre février et avril 2020. Certains pompistes ont d'ailleurs décidé d'en avertir leurs clients via des affichages.

La nouvelle ne fait pas que des heureux. Nous avons rencontré des frontaliers...