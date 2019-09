Grand-Duché: du changement progressivement sur les autoroutes, la nuit

Du changement progressivement sur les autoroutes du Grand-Duché, la nuit. Chez nous l'éclairage est éteint pendant quelques heures à partir de 1 heure du matin. A l'heure de renouveler ses lampadaires, le Luxembourg décide de les démonter et de plonger progressivement les autoroutes du pays dans le noir.

Les Ponts et Chaussées ont entamé le travail le week-end dernier et les deux prochains week-ends doivent permettre de démonter quelque 836 luminaires qui auraient dû être remplacés. Les Ponts et Chaussées mettent en avant une économie d'énergie de 550 000 kWh et 100.000 euros d'entretien par an, sans compter l'achat de nouveaux luminaires.

Mais le Grand-Duché conservera des lampadaires à proximité des échangeurs et aux abords des tunnels, pour le confort et la sécurité des automobilistes.