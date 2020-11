Grand-Duché de Luxembourg: fermeture des bars et des restaurants dès ce jeudi

Le gouvernement a en effet annoncé la fermeture des bars et des restaurants pour limiter la propagation du coronavirus.

A Rombach, à deux pas de Martelange, c’est une déception pour les restaurateurs dont fait partie le patron du mouton noir.

Il lançait hier son "lundi solidaire" : l’opportunité pour un restaurateur belge d’investir les fourneaux et de repartir avec les recettes de la soirée.

Ce premier lundi, c’était au tour de Frédéric Bolis de la Brasserie N4 à Martelange de présenter sa carte :

"On a eu beaucoup d'investissements au début de l'année, le premier confinement nous a bien plombés, et pour les fêtes on ne sait pas. Si c'est mi-janvier comme on l'a déjà dit, ce serait un vrai coup dur pour le secteur horeca".

Cette initiative solidaire n’aura donc duré que le temps d’une soirée au vu de la fermeture annoncée des bars et des restaurants au Luxembourg. La réaction du patron du mouton noir, Olivier Schpetlevane :

"Double peine pour les restaurateurs avec lesquels nous avions conclu cet accord, qui se voient une nouvelle fois pénalisés. Et de notre côté une fois de plus, nous sommes privés de notre activité. La bonne nouvelle serait de rouvrir dans trois semaines. Mais il faut se préparer au pire et s'imaginer que le prochain restaurant sera en 2021."

Fermeture également des lieux culturels et des salles de sport jusqu'au 15 décembre.

"La situation n'est pas catastrophique, mais nous voulons bénéficier d'une marge de manœuvre", a expliqué le Premier ministre Xavier Bettel.

Les commerces resteront ouverts tout comme les bibliothèques et les écoles.