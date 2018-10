Après le dépouillement des 7 bureaux de vote à Grâce-Hollogne, le PS garde sa majorité absolue avec 42,1 % des voix et 15 sièges sur 27. Le PTB, avec 19,07 % et 5 sièges au conseil communal devient le deuxième parti de la commune. Ecolo complète le podium avec 11,64% et 3 sièges suivi de près par le MR avec 11,25% et 3 sièges.