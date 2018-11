Gouvy: le réseau de distribution d'eau souffre d'une diminution d'approvisionnement

La sécheresse, elle est toujours bien là dans certaines communes et notamment à Gouvy, dont le réseau de distribution d’eau souffre d’une diminution d’approvisionnement. Réservoirs sous-alimentés, comblés par des transports de camions entre les différents captages communaux, de même qu'une aide de la commune de Trois-Ponts et la SWDE. Et ces transferts d’eau provoquent des perturbations sur le réseau, comme des coupures momentanées dans certaines zones ou l'altération de la qualité de l’eau.