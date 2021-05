Gaume: Etalle, Habay et Tintigny pour une seule ADL

En Gaume, la commune d'Etalle rejoint Habay et Tintigny pour une seule et même Agence de Développement Local. Les bureaux se situeront toujours à Marbehan. Le projet d'une ADL date de 2018.

C'est Georges Gondon l'échevin d'Etalle, qui en assure la présidence. Pour l'épauler, Johan Flammang, échevin à Habay et Benjamin Destrée, échevin à Tintigny. Benjamin Destrée nous explique ce que une ADL à trois, apportera à Tintigny et à ses entreprises :

"On a des entreprises qui sont fort liées au niveau des territoires, soit les personnes exercent à Tintigny mais sont domiciliées à Etalle et inversément, donc pour le coup ça nous donne une vraie ambition de travailler au niveau du bassin de vie. Il y a une population qui devient conséquente, et Etalle amène d'autres possibilités qu'on n'a pas forcément sur Tintigny et inversément. Donc le but est d'en sortir tous gagnants.

Enfin l'objectif qui doit tous nous guider, c'est de donner des perspectives aux entreprises, et de rendre du pouvoir d'achat aux gens. C'est pour cela qu'on a quelques projets par rapport au territoire, et à nouveau le fait qu'on vienne amener la population d'Etalle en plus, ça implique un nombre de personnes concerné plus important, et les montants injectés pourrait l'être davantage. Donc c'est un cercle gagnant."