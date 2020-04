Gaume: double peine pour les opérateurs touristiques après la PPA

Les prochains jours s'annoncent agréables, et pourtant, pas question d'aller se promener en Gaume pour profiter de la forêt. Cette Gaume qui souffre beaucoup depuis plusieurs mois, après la peste porcine africaine, hérite comme partout du Coronavirus.

Adèle Reuter est propriétaire de gites à Tintigny. Elle compte beaucoup sur le retour des touristes cet été :

"Pour nous la situation est catastrophique. Fin mars on a annulé toutes nos réservations. Même chose pour avril, et en mai, la moitié du mois est déjà annulée également. On avait beaucoup de réservations de Hollandais, qui ne peuvent pas arriver."

Le seul espoir pour le tourisme dans le sud du pays, c'est que les Belges optent pour le tourisme de proximité, précise Virginie Mohy de la Maison du Tourisme :

"Au lieu de partir loin à l'étranger, ne pas oublier qu'il y a de très belles choses dans nos régions."

L'idéal étant que les forêts gaumaises soient à nouveau ouvertes cet été.