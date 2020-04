Garderies dans les écoles pendant les vacances, enseignants volontaires mais peu d'enfants

Comme partout ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles luxembourgeoises proposent des garderies pendant les vacances de Pâques, pour les enfants dont les parents se trouvent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Les enseignants seront présents sur base volontaire et le nombre volontaires est beaucoup plus important que les demandes de gardes qui devaient être rentrées pour ce mardi 31 mars. Il n’y en a quasiment aucune dans l’enseignement secondaire. Dans le primaire, il y a quelques demandes mais pas beaucoup. Ainsi à Arlon, sur deux mille élèves du fondamental, on parle d’une dizaine de demandes de garderie pendant les vacances. A Bastogne ou Marche-en-Famenne, différentes implantations vont accueillir quelques enfants les deux prochaines semaines, mais pas plus d’enfants que depuis la fermeture des écoles. La plupart des parents ont pu prendre leurs dispositions. Et puis, si la situation dans les hôpitaux de la Province devait évoluer et que la présence de plus de personne était requise, les communes et établissements scolaires se disent prêts à accueillir plus d’enfants si c’est nécessaire !